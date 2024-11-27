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İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda 12 Filistinli yaşamını yitirirken, bölgede insani kriz derinleşiyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 10:41
İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda en az 12 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar, 14 aydır süren bir çatışma sürecinin parçası olarak devam ediyor.

Okul ve Hastane Hedef Alındı

Sağlık alanından alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun önceki bir saldırısında 100'den fazla kişinin ölümüne sebep olan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Gazze kentindeki et-Tabiin Okulu tekrar hedef alındı. Bu saldırıda 3'ü çocuk olmak üzere 8 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Tabiin Okulu'na yaptığı saldırıda birçok kişinin yaralandığını ve enkaz altında kaybolduğunu bildirdi. Ayrıca, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda da bir kişi hayatını kaybetti.

Bunun yanı sıra, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi'nin girişine yönelik saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu saldırılarla birlikte, bölgedeki insani durum giderek kötüleşiyor.

İsrail’de Etnik Temizlik İddiaları

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Avni el-Hırsani Okulunu kuşatıp, insanları tehditlerle bölgeden ayrılmaya zorladığını bildirdi. Özellikle, 5 Ekim'den bu yana uygulanan sıkı kuşatmanın etnik temizlik ve soykırım suçlarını sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Gazze'nin orta ve güney kesimlerine yönelik hava saldırıları da hız kesmeden devam ederken, İsrail ordusunun bölgede gerçekleştirdiği kara ve hava saldırıları neticesinde Filistinlilerin göçe zorlandığı belirtiliyor.

Göç Planları ve İnsani Kriz

İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'nda düzenlediği saldırılarla bölge halkını göçe zorlamaya devam ediyor. Bu durumun arkasında, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin zorla tahliye edilmesi adına hazırlanan bir planın bulunduğu düşünülüyor. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki belirli bölgelerin boşaltılması uyarısını içeren haritalar paylaştı.

Taraflar arasındaki gerilimin her geçen gün arttığı bu çatışma ortamında, uluslararası toplumun olaya yönelik tepkileri de büyük bir merakla izleniyor. Gazze'de yaşanan insani kriz derinleşirken, sağlık ve gıda yardımlarının engellenmesi nedeniyle bölgedeki yaşam koşulları daha da zorlaşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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