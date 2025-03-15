İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 22 Yaşındaki Filistinli Balıkçı Hayatını Kaybetti

İsrail, Gazze'nin Sudaniyye sahilinde balıkçı teknesine düzenlediği füze saldırısında 22 yaşındaki Muhammed Riyad Sıyam'ı kaybetti.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 00:38
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 00:38
İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 22 Yaşındaki Filistinli Balıkçı Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırısı: Bir Balıkçı Hayatını Kaybetti

İsrail savaş gemilerinin, Gazze'nin kuzeyindeki Sudaniyye sahilinde, avlanan balıkçılara düzenlediği füze saldırısı sonucunda 22 yaşındaki Filistinli balıkçı Muhammed Riyad Sıyam hayatını kaybetti.

Gazze'deki Balıkçılar Komitesi Koordinatörü Zekeriya Bekr, yaptığı açıklamada, İsrail deniz güçlerinin Gazze'nin kuzey sahilinde avlanan balıkçılara ateş açtığını belirtti. Bekr, Sıyam'ın kıyıya sadece birkaç metre mesafede avlanırken bu trajik olayda hayatını kaybettiğini aktardı.

Öte yandan, İsrail ordusunun dün de ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Gazze'de, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümeti, 3 Şubat'ta başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini engellemişti. Ayrıca, 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasının ardından, 9 Mart'ta bölgeye elektrik tedarikinin kesilmesi de dikkat çekici bir gelişme oldu.

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