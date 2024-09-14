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İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'deki son saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti, sivil altyapılar tahrip edildi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 13:01
İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de Yeni Bir Saldırı Daha

İsrail hava kuvvetleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Gazze kentine yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sivil Savunma Müdürlüğü Açıklama Yaptı

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısını doğruladı ve yaralıların olduğu bilgisini paylaştı. Ancak yaralı sayısı hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Son Durum

İsrail'in 7 Ekim tarihinden beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 41 bin 118 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu rakamlar arasında 16 bin 715 çocuk ve 11 bin 308 kadın yer alıyor. Ayrıca, 95 bin 125 kişi de yaralandı.

Enkaz altında hâlâ birçok vatandaşın olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapılar tahrip ediliyor.

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