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İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 5 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralıların sayısı artıyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 13:39
İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları Sonrası Can Kaybı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği hava saldırıları sonucunda 5 Filistinli hayatını kaybetti. Hastane kaynaklarının verdiği bilgiye göre, özellikle Refah bölgesine yönelik gerçekleştirilen saldırılarda, Hırbet el-Ades bölgesinde 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yaralıların Durumu Ciddi

Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırılarda, sivil savunma ekipleri, İsrail ordusunun insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldığı bir Filistinlinin cenazesine de ulaştı. Saldırılar sonucu yaralı sayısının artması, bölgedeki sağlık hizmetlerini ve hastaneleri ciddi şekilde etkiliyor.

Ölü Sayısı ve Sivil Altyapıya Zarar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere toplam 45 bin 206 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca 107 bin 512 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce kişinin olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapıya büyük zarar veriliyor.

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