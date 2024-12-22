İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Şiddetli Saldırısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentinde bir evi hedef aldı. Bu acımasız saldırı sonucunda 5 Filistinli yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı. Saldırının ardından bölgedeki yıkım büyük boyutlara ulaştı.

Hastane Açıklamaları ve Sivil Kayıplar

Aksa Şehitleri Hastanesinden AA muhabirine yapılan açıklamada, saldırının etkileri ve meydana gelen hasar hakkında bilgi verildi. Ölü sayısının artışı yanındaki yaralıların durumu da endişe verici olarak belirtiliyor.

Olayın Arka Planı

İsrail'in 7 Ekim tarihinden beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 45 bin 227 Filistinli hayatını kaybetti, bu sayının içerisindeki 17 bin 492'sinin çocuk, 11 bin 979'unun kadın olduğu bildiriliyor. Ayrıca, 107 bin 573 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu ifade ediliyor.

Bu saldırılarla birlikte, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları sürekli hedef alınarak, sivil altyapıda da büyük tahribat yaşanmaktadır. Durum her geçen gün daha da kötüleşiyor.