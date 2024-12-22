DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.415.915,14 0,32%

İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'deki Deyr el-Belah'a düzenlediği saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 02:08
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 02:08
İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Şiddetli Saldırısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentinde bir evi hedef aldı. Bu acımasız saldırı sonucunda 5 Filistinli yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı. Saldırının ardından bölgedeki yıkım büyük boyutlara ulaştı.

Hastane Açıklamaları ve Sivil Kayıplar

Aksa Şehitleri Hastanesinden AA muhabirine yapılan açıklamada, saldırının etkileri ve meydana gelen hasar hakkında bilgi verildi. Ölü sayısının artışı yanındaki yaralıların durumu da endişe verici olarak belirtiliyor.

Olayın Arka Planı

İsrail'in 7 Ekim tarihinden beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 45 bin 227 Filistinli hayatını kaybetti, bu sayının içerisindeki 17 bin 492'sinin çocuk, 11 bin 979'unun kadın olduğu bildiriliyor. Ayrıca, 107 bin 573 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu ifade ediliyor.

Bu saldırılarla birlikte, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları sürekli hedef alınarak, sivil altyapıda da büyük tahribat yaşanmaktadır. Durum her geçen gün daha da kötüleşiyor.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
22 Aralık 2024: Gündem Özeti
2
Suriye'de Kadın İşleri Ofisine Ayşe el-Dibs Atandı
3
Afyonkarahisar'da Tır ve Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 18 Yaralı
4
Sinop'ta İki Ayrı Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı
5
İsrailliler Gazze'de Esir Takası ve Hükümet İstifası İçin Gösteri Düzenledi
6
İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti
7
İsrail Yetkililerinden Hamas'la Takas Anlaşmasına Dair Olumsuz Açıklama

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı