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İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 5 ölü, çok sayıda yaralı var. Durum giderek kötüleşiyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 12:55
İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusundan Gazze'ye Saldırı: 5 Ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail'e ait savaş uçakları Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki bir eve saldırdı.

Gazze'nin Durumu Kötüleşiyor

Bu saldırı, İsrail'in 17 yıldır süren kuşatması ve 7 Ekim 2023'te başlattığı yoğun saldırıların ardından geldi. Uzmanlar, Gazze Şeridi'nin artık dünyanın en büyük hapishanesine dönüştüğünü belirtiyor.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de, İsrail saldırıları nedeniyle 2 milyona yakın kişi yerinden edildi. Ölü sayısının 44 bin 900'ü aştığı bildiriliyor, binlerce kişi yıkılan binaların enkazında kayboldu.

İnsani Kriz Derinleşiyor

İsrail ordusunun saldırıları ve Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelere uyguladığı kuşatma, bölgedeki insani yardımın girişini engelliyor. Bu durum, Filistinlilerin açlık mücadelesi vermesine neden oluyor. Yerleşim yerleri ve altyapı da saldırılarla büyük oranda zarar gördü.

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