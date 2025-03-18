İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 50'den Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Felakete Dönüştü

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği hava saldırılarında aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 50'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırılar Başladı

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'da yayımlanan haberlere göre, İsrail ordusu Gazze'deki kapsamlı saldırılarına başlamış durumda. İlk belirlemelere göre en az 50 sivil hayatını kaybetmiş durumda. Bu saldırılarda, bombalamalar sonucu yıkılan evlerin altında kalan çok sayıda insanın olduğu bildiriliyor.

Yaralılar ve Hastaneler

Ayrıca, ağır hava bombardımanı altında kalan Gazze'de birçok Filistinli sivil de yaralanmış durumda. Özellikle Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çadırlara yapılan saldırılar sonucunda 2'si çocuk 5 sivilin öldüğü ve onlarca yaralının Kuveyt Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

Kuzeydeki Gazze kentine düzenlenen saldırılarda yaşamını yitiren 15'ten fazla kişinin cesedinin hastanelere ulaştırıldığı açıklandı. Bundan başka, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Avde Hastanesi'ne de 14 cenaze ile 70'ten fazla yaralının ulaştığı ifade ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başladığını duyurmuş durumda. Bu gelişmeler, bölgedeki gerginliği daha da arttırırken, sivil kayıpların durumu endişe verici boyutlara ulaşmış durumda.