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İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği yeni yıl saldırılarında çoğu çocuk 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 12:04
İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yeni Yıl Saldırısı

2025'in ilk saatlerinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 9 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Bureyc Mülteci Kampı'na gerçekleştirilen saldırıda bir kadın ve bir çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Saldırının Ayrıntıları

Görgü tanıkları, yeni yılın ilk dakikalarında İsrail'e ait bir insansız hava aracıyla gerçekleştirilen bu saldırıda birçok kişinin yaralandığını belirtti. Ayrıca, İsrail ordusunun Bureyc ve Nusayrat mülteci kamplarının doğu ve kuzey bölgelerine yoğun topçu ateşi açtığı ifade edildi.

İsrail ordusu, Kassam Tugayları'nın güneydeki Netivot kasabasına roket saldırısı düzenlemesi üzerine Bureyc Mülteci Kampı'ndaki bazı bölgelerin derhal tahliye edilmesi gerektiği konusunda bir açıklama yaptı.

Güneydeki Bombardımanlar

Güneyde, Han Yunus'un Fahhari kasabası ve Refah'ın Mevasi bölgesinde de yoğun bombardımanlar gerçekleşti. Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Fahhari'de Ebu Taime ailesine ait bir evi bombaladığını ve yaralıların Han Yunus'un doğusundaki Avrupa Hastanesi'ne kaldırıldığını aktardı.

Cibaliye'deki Bombalama

Kuzeyde ise Cibaliye beldesinde bir evin bombalanması sonucu çoğu çocuk 7 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralıların El-Ehli Baptist Hastanesi'ne götürüldüğü kaydedildi. Ayrıca, Cibaliye'nin batısındaki Nezle bölgesine çok sayıda top mermisi isabet etti. İsrail ordusunun Beyt Lahiya ve Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki binaları ve mahalleri de yıktığı bildiriliyor.

Son olarak, Gazze'nin kuzeybatısındaki Siftavi Mahallesi'ne de İsrail askerleri tarafından topçu ateşi açıldığı ifade edildi.

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