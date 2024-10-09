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İsrail'in Gazze'ye Saldırısında Gazeteci Hayatını Kaybetti

Gazze'de devam eden çatışmalarda El-Aksa televizyonunun kameramanı hayatını kaybetti, gazeteci ölü sayısı 176'ya ulaştı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 19:08
İsrail'in Gazze'ye Saldırısında Gazeteci Hayatını Kaybetti

Gazze'de Artan Saldırılar ve Gazeteci Kayıpları

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen İsrail hava saldırıları sonucunda hayatını kaybeden gazeteci sayısı 176'ya yükseldi. Son olarak, El-Aksa televizyonu için çalışan bir kameraman düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetti.

Saldırı Detayları

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine yönelik bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda, Ebu Şerh kavşağında görev yapan Kameraman Muhammed et-Tanani hayatını kaybederken, muhabir Tamir Lebed yaralandı. El-Aksa televizyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının belgedeki ekibi füzelerle hedef aldığı belirtildi.

Yaralı muhabir Tamir Lebed'in sağlık durumu hakkında detaylı bir bilgi verilmedi. Öte yandan, yaşanan olaylar sırasında İsrail askerlerinin sağlık ekiplerinin vurulan gazetecilere ulaşmasına müsaade etmemesi dikkat çekti.

Uluslararası Duyarsızlık ve Çağrı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, yaptığı yazılı açıklama ile yaşanan kayıplar nedeniyle endişelerini dile getirdi ve uluslararası topluma çağrıda bulundu. Açıklamada, filistinli gazetecilerin öldürülmesine son verilmesi adına İsrail'e karşı caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve yargılanması için uluslararası mahkemelerin harekete geçmesi talep edildi.

İsrail ordusu, Gazze'nin çok sayıda bölgesine yeniden kara saldırıları düzenlemeye başladı ve yoğun bombardıman sürüyor.

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