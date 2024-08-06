İsrail'in Gazze'ye Saldırısında İki Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı

İsrail'in Gazze kenti güneybatısındaki bir eve düzenlediği saldırıda iki Filistinli yaşamını yitirdi, altı kişi ise yaralandı. Bu olay, bölgedeki çatışmaların tırmandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Saldırının Detayları

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, saldırının El-Muğrabi Kavşağı'nda yer alan Ubeyd ailesine ait eve yönelik gerçekleştirildiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

Yaralıların El-Mamedani Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi. Saldırının ardından bölgedeki gerginliğin arttığı gözlemlenmektedir.

İsrail Ordusunun Faaliyetleri

İsrail ordusunun bu sabah düzenlediği yoğun topçu saldırısıyla beraber, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na da operasyonlar düzenlendi. Bu durum, bölgede insani krizin daha da ciddi boyutlara ulaşabileceğini gösteriyor.