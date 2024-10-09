İsrail'in Gazze'ye Yönelik Bombardımanları Sonucu 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'den Gazze'ye Bombardıman

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar, özellikle sivil hedefleri vurmasıyla dikkat çekti.

Güney ve Kuzeydeki Saldırılar

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Cibaliya bölgesinde bir evin hedef alınması sonucunda 5 kişi yaşamını yitirirken, Han Yunus kenti yakınlarındaki Beni Suheyla kavşağında 2 sivil aracın vurulması sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Artan Gerilim ve Göç Riskleri

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği kara saldırıları, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya bölgelerinde yoğunlaşırken, zorunlu tahliye tehdidi altında bulunan Cibaliya Mülteci Kampı bu çatışmalardan en fazla etkilenen alanlar arasında yer alıyor.

Ayrıca, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve İran ile olası çatışmalar gündemdeyken, Gazze'deki bu yeni saldırılar, bölgedeki şiddet ve göç dalgasını artırma potansiyeli taşıyor.