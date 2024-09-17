İsrail'in Gazze'ye Yönelik Gece Saldırıları: En Az 6 Ölü

İsrail Ordusundan Gazze'ye Saldırılar

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği gece operasyonları sonucunda en az 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İlk Bilgiler

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın verdigi bilgiye göre, saldırılar Gazze’nin çeşitli bölgelerine yönelik gerçekleştirildi. Deyr el-Belah, El-Bureyc Mülteci Kampı ve Gazze'nin kuzeyindeki Es-Sabra bölgesi hedef alındı.

Saldırının Detayları

Deyr el-Belah’ın güneyindeki El-Bereke bölgesinde, yıkılan binalar arasında yerinden edilen sivillerin çadırlarına düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi. Sabra bölgesinde ise Eş-Şami ailesinin evine yapılan saldırıda 3 kişinin cesedi bulundu. Ayrıca, Sahaba Caddesi'nde Eş-Şubeki ailesine ait evin vurulmasında bir kişi hayatını kaybederken, birçok kişi yaralandı.

Engellenen Kurtarma Çabaları

El-Bureyc Mülteci Kampı’ndaki 12. Blok’a uygulanan saldırıda da ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Öte yandan, enkazdan kurtarma çalışması yürüten sivil savunma ekiplerine İsrail güçleri tarafından ateş açıldığı ifade edildi.