İsrail'in Gazze'ye Yönelik Hava Saldırıları Can Almaya Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hava Saldırıları

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda en az 21 insanın hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin resmi haber ajansı, saldırıların sivillere yönelik olduğunu aktardı.

Refah ve Han Yunus'ta Can Kaybı

Uçakların güneydeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda ölen 6 kişinin cenazesi Han Yunus’taki Avrupa Hastanesi'ne getirildi. Ayrıca, helikopterlerin topçu ateşleriyle de sivil hedeflere ateş açtığı belirtildi.

Cibaliya ve Eş-Şucaiyye Üzerindeki Saldırılar

İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentindeki binaları bombaladığı, kuzeydeki Cibaliya bölgesinde insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Gazze kentinde bulunan eş-Şucaiyye ve Zeytun mahallelerindeki saldırılarda ise 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Tarafların Süregelen Çatışmaları ve Kaybedilen Hayatlar

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaklaşık 42 bin 126 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bu ölümlerin 17 bini çocuk ve 11 bin 378’inin kadın olduğu açıklandı. Ayrıca, 98 bin 117 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce insanın bulunabileceği tahmin ediliyor. Sivil altyapının da hedef alındığı bu saldırılar, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını tahrip ediyor.