DOLAR
34,28 -0,35%
EURO
37,48 0,09%
ALTIN
2.913,4 -0,93%
BITCOIN
2.103.645,8 -2,74%

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Hava Saldırıları Can Almaya Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 21 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 15:02
İsrail'in Gazze'ye Yönelik Hava Saldırıları Can Almaya Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hava Saldırıları

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda en az 21 insanın hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin resmi haber ajansı, saldırıların sivillere yönelik olduğunu aktardı.

Refah ve Han Yunus'ta Can Kaybı

Uçakların güneydeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda ölen 6 kişinin cenazesi Han Yunus’taki Avrupa Hastanesi'ne getirildi. Ayrıca, helikopterlerin topçu ateşleriyle de sivil hedeflere ateş açtığı belirtildi.

Cibaliya ve Eş-Şucaiyye Üzerindeki Saldırılar

İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentindeki binaları bombaladığı, kuzeydeki Cibaliya bölgesinde insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Gazze kentinde bulunan eş-Şucaiyye ve Zeytun mahallelerindeki saldırılarda ise 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Tarafların Süregelen Çatışmaları ve Kaybedilen Hayatlar

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaklaşık 42 bin 126 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bu ölümlerin 17 bini çocuk ve 11 bin 378’inin kadın olduğu açıklandı. Ayrıca, 98 bin 117 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce insanın bulunabileceği tahmin ediliyor. Sivil altyapının da hedef alındığı bu saldırılar, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını tahrip ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova ile Görüştü
2
İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde Cuma Namazını Engelledi
3
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Başlıyor: Vali Zorluoğlu'ndan Açıklamalar
4
Giresun'da Askeri Kamuflaj Desenli Mekik Kelebeği Keşfedildi
5
8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali İstanbul'da Lansmanını Gerçekleştirdi
6
Türkiye, KFOR Komutasını İtalya'ya Devretti
7
Göç ve İnsan Hakları: AYM Başkanı Özkaya'nın Açıklamaları

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak