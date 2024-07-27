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İsrail'in Gazze'ye Yönelik Hava Saldırısında 9 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 9 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 10:28
İsrail'in Gazze'ye Yönelik Hava Saldırısında 9 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Artan Gerilim

Gece saatlerinde İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güney kısımlarındaki Refah ve Han Yunus kentlerinde sivil yerleşim alanlarına yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi.

Bu saldırılar sonucunda 9 Filistinli hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail jetleri Refah kentinin kuzey kısmındaki Misbah bölgesini hedef aldı.

Özellikle Mısri ailesine ait bir konuta yapılan hava saldırısında 5 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra, Han Yunus kentinin doğusundaki Absan beldesinde başka bir eve düzenlenen saldırıda ise 4 kişi yaşamını yitirirken birçok kişi yaralandı.

Olayın ardından hastane kaynakları, yaralıların durumu hakkında bilgi vermeye devam ediyor ve bölgedeki insani durum giderek daha da zorlaşıyor.

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