İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları 299. Güne Geldi

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde saldırılarını 299. gününde de sürdürdü. Gece boyunca, farklı bölgelerdeki yerleşim alanlarına hava saldırıları ve topçu atışları gerçekleştirildi.

Refah'ta Civiller Hedef Alındı

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki el-Mavasi bölgesinde yerinden edilen sivillere ait çadır kamplarına yönelik ateş açıldı. Bu saldırılar sonucu çok sayıda kişi yaralanarak bölgedeki Kızılhaç sahra hastanesine kaldırıldı.

Han Yunus ve Diğer Bölgelerdeki Zarar

Han Yunus kentindeki bir hava saldırısında bir sivilin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Ayrıca, İsrail topçu birlikleri, Gazze kentinin ez-Zeytun, eş-Şucaiyyye ve et-Tufah mahallelerini de hedef aldı. Saldırılar sırasında kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda sivil yaralandı.

Kayıplar ve Sivil Altyapının Tahribi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 39 bin 618 Filistinli hayatını kaybetti. Bu kayıplar arasında 16 bin 172 çocuk ve 10 bin 798 kadın bulunuyor. Enkaz altında hala binlerce beden olduğuna dair raporlar var. Hastaneler ve eğitim kurumları gibi sivil altyapılara yapılan saldırılar da yapılan tahribatı artırmakta.