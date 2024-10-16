İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları 4 Filistinlinin Hayatına Mal Oldu

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği hava saldırıları sonucunda 4 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Avrupa Hastanesi kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Refah kentindeki Sufa bölgesi hedef alındı ve burada yapılan saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi. Olayda birçok kişininde yaralandığı bildiriliyor.

Deyr el-Belah'taki İHA Saldırısı

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentinde, Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklı bilgide, İsrail'in insansız hava aracı (İHA) ile Zevayide beldesi'nde sivillerin bulunduğu bir araca saldırı düzenlediği belirtildi. Bu saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

İsrail'in Bombardıman Taktikleri

Gazze Şeridi'nin kuzeyini yoğun saldırı ve kuşatma altında tutan İsrail ordusu, güney ve orta kesimlerine yönelik bombardımanlarını sürdürmeye devam ediyor. Bu durum, bölgede sivil kayıpların artmasına neden olmaktadır.