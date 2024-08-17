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İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden ederek saldırılarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 12:52
İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Üzerindeki Baskısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Megazi Mülteci Kampı ve çevresinde yeni bir saldırı başlatma hazırlığındadır. 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarla, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi hedeflenmektedir.

Filistinlilere Yapılan Uyarılar

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Selahaddin Caddesi ve Gazze Şeridi'nin ortasında yer alan Faruk ve Emel bölgelerinin boşaltılmasını istedi.

İnsani Durum ve Son Gelişmeler

Adraee'nin, Filistinlilerden daha önce defalarca bombalanmış olan El-Mevasi bölgesine gitmeleri gerektiğini vurgulaması dikkat çekti. İsrail ordusu, daha önce tahliye edilen 1 milyondan fazla Filistinlinin El-Mevasi'ye yönelmesini istemiştir. Ancak, bu bölgeye gerçekleştiren saldırılarda 3'ü çocuk 4 Filistinli hayatını kaybetmiştir.

BM'nin Uyarıları

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'deki zorla yerinden edilme durumunun büyük bir kısmının İsrail ordusunun kararlarıyla ilgili olduğunu belirtmektedir. UNRWA, Gazze'deki insanların güvenli bir yere gidebilecek durumlarının olmadığını vurgulamakta ve zorunlu göçün sistematik bir silah olarak kullanıldığını ifade etmektedir.

BM verilerine göre, Gazze'deki her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalmıştır. Filistinliler, sürekli olarak saldırılar ve gıda sıkıntısı nedeniyle zor günler geçirmekte ve çoğu ayda bir göç etmek zorunda kalmaktadır.

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