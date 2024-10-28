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İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 10:05
İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırılarında en az 4 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı. Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İHA ile Gazze'nin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bu saldırıda, çok sayıda kişi de yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

Beyt Lahiya Kentindeki Saldırı

İsrail’in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya kentine yönelik düzenlediği bir diğer saldırıda ise bir kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Refah Kentindeki Bombardıman

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde, İsrail topçuları çeşitli bölgelere saldırılarına devam ediyor. Bu bombardıman sırasında çok sayıda evin de tahrip olduğu kaydedildi.

Çocuktaki Yaralanma

Megazi Mülteci Kampı’na yapılan İHA saldırısında ise bir çocuğun yaralandığı bildirilmekte.

Son Durum

7 Ekim'den bu yana, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaklaşık 42 bin 924 Filistinli yaşamını yitirirken, bu kişilerin 17 bin 210'unun çocuk, 11 bin 742'sinin kadın olduğu belirtiliyor. Ayrıca, 100 bin 833 kişi de bu süreçte yaraladı. Enkaz altında hala binlerce kişinin bulunduğu tahmin edilirken, sivillere ait hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak halkın hayati ihtiyaçları da ciddi zarar görmekte.

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