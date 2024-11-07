İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Yönelik Saldırıları

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde sürdürdüğü kara operasyonları, 34 gün boyunca devam etti ve bu süre zarfında yaklaşık 1500 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'de sağlık hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Münir Abdullah el-Berş, yaptığı açıklamada, bu saldırılarda 1200'den fazla Filistinlinin öldüğünü ifade etti.

Hastanelerin Zor Durumu

Berş, İsrail ordusunun sağlık sisteminin büyük bir yıkım yaşadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, sivil yerleşim yerlerini hedef alarak insanlık dramını derinleştirdiğini belirtti.

Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, sosyal medyada yayınladığı mesajda, bölgede gerçekten bir "felaketin" yaşandığını vurguladı. Ebu Safiyye, hastaneye yapılan baskınlarda sağlık personelinin alıkonulduğunu ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle yalnızca acil durum hizmetleri verebildiklerini dile getirdi.

Bu durum, Gazze'deki sağlık sistemi üzerinde ciddi bir baskı oluşturmuş durumda ve daha fazla insanın kurtarılması için çabaların arttırılması gerekiyor.