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İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor: 93 Sivili Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 93'e yükseldi. Saldırılarda çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 09:21
İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor: 93 Sivili Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında en az 93 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı. Bu durum, saldırıların 291. gününde yaşanıyor.

Han Yunus ve Diğer Bölgelerdeki Saldırılar

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail ordusu gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti yanı sıra kuzeydeki Gazze ve orta kesimlerdeki Deyr el-Belah ve Cibaliya bölgelerine yoğun saldırılarda bulundu.

Özellikle Han Yunus bölgesinde düzenlenen saldırılarda 77 kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin yaralandığı ve 30'dan fazla kişinin hala enkaz altında bulunduğu kaydedildi.

Gazze ve Cibaliya'daki Diğer Kayıplar

Gazze kenti ve Cibaliya'daki saldırılarda ise 16 Filistinli hayatını kaybetti. Özellikle Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki evlerin bombalanması sonucu 4 sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.

Gazze kentinde ise el-Cemasi ailesine ait evin bombalanması sonucunda 4 kişinin öldüğü belirtilirken, es-Sabra Mahallesi'ndeki hava saldırısında ise 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırılarda Toplam Can Kaybı 39 Bini Geçti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 39 bin 6 Filistinli öldü, bunlar arasında 16 bin 172 çocuk ve 10 bin 798 kadın bulunuyor. Ayrıca, 89 bin 818 kişi yaralandı.

Olayların ardından enkaz altında daha binlerce kişinin olduğunu bildirirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapının ağır şekilde tahrip olduğu ifade ediliyor.

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