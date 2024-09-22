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İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Sonucu 11 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırılarında 11 kişi yaşamını yitirirken, birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 11:45
İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Sonucu 11 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Çok sayıda yaralı da hastanelere kaldırıldı.

Deyr el-Belah'taki Saldırı

Hastane kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, İsrail, Gazze'nin orta kesimlerinde yer alan Deyr el-Belah kentinde bulunan El-Hikir bölgesindeki bir evi bombaladı. Bu saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralılar Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

Han Yunus'taki Olaylar

Güneyde yer alan Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesi kaynakları, Refah kentinin kuzeyindeki bir evin bombalanması sonucu 4 kişinin daha öldüğünü açıkladı. Ayrıca, Han Yunus'un El-Berake Caddesi'nde gerçekleşen saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Diğer Saldırılar

Sivil savunma ekiplerinin aktardığına göre, İsrail topçu birlikleri Han Yunus'un doğusundaki Huzaa beldesine saldırıda bulundu ve bu saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Diğer bir saldırıda ise, Gazze'nin orta bölgelerinden Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında, İsrail ordusuna ait dronlar tarafından gerçekleştirilen bir bombardımanda 1 kişi daha yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

7 Ekim 2023'ten Sonra Olaylar

Hamas'ın silahlı kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023 tarihinde "Mescid-i Aksa ve diğer kutsal değerlere yönelik ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı bir saldırı düzenledi.

İsrail, bu tarihten bu yana yaşanan olaylarda toplam 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı. Filistin tarafında ise, 41 bin 391 kişi hayatını kaybetti, bunlar arasında 16 bin 795 çocuk ve 11 bin 378 kadın bulunuyor. Ayrıca, saldırılar sonucunda sivil altyapı da büyük ölçüde tahrip edildi ve enkaz altında binlerce kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

İnsani Ara ve Sonrasındaki Gelişmeler

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen insani ara süresinde 81 İsrailli ve 240 Filistinli karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoymaya ve hapsetmeye devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ve Filistin topraklarını işgal eden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda toplam 716 Filistinli hayatını kaybetti.

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