İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Sonucunda 39 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik gece boyunca sürdürdüğü saldırılar sonucunda 39 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinde bir eve insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Ayrıca, Han Yunus'un doğusundaki başka bir hedefe yönelik hava saldırısında en az 3 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Saldırıların Ayrıntıları

Görgü tanıkları, İsrail topçu birliklerinin gece boyunca Han Yunus'a devam eden saldırılar düzenlediğini ifade etti. Bu saldırılar sonucunda 9 kişinin öldüğü ve Han Yunus'un doğusundan birçok kişinin göç etmek zorunda kaldığı bilgisi edinildi.

AA muhabirinin hastane kaynaklarından elde ettiği verilere göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide bölgesinde bir araca yönelik düzenlenen hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybederken, başka yaralılar da bulundu. Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ebu Delal ailesine ait bir eve yapılan saldırıda, biri kadın olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Durum

Deyr el-Belah kentinde İHA ile gerçekleştirilen saldırılarda ise biri çocuk en az 9 kişi yaşamını yitirdi ve birçok kişi yaralandı. Kuzeydeki Gazze kentinde Filistinli sivillerin yaşadığı bir evi hedef alan bombardımanda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Ziyade ailesine ait eve düzenlenen başka bir hava saldırısında da 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana sürdürdüğü hava saldırılarında, en az 16,589 çocuk ve 10,980 kadın olmak üzere toplamda 40,534 Filistinli hayatını kaybederken, 93,778 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, sivillerin sığındığı hastane ve eğitim kurumları da saldırılarla hedef alınıyor.