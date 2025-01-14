İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında 53 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 53 Filistinli hayatını kaybederken, saldırılarda sivil altyapı da zarar gördü.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 01:22
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 01:22
İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında 53 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine sabah saatlerinden itibaren düzenlediği yoğun hava saldırıları sonucunda 53 Filistinli hayatını kaybetti. Bu bilgiler, bölgedeki AA muhabiri ve sağlık kaynakları tarafından doğrulandı.

Saldırılar Hız Kazandı

Gün boyunca sürdürdüğü hava saldırılarını artıran İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeyindeki yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okulu ve birçok sivil topluluk alanını hedef aldı.

İsrail'in savaş uçakları ve insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda yaşamını yitiren 53 Filistinlinin cenazeleri hastanelere ulaştırıldı. Öte yandan, yaralanan çok sayıda kişinin tedavi edilmek üzere kaldırıldığı Ehli Baptist Hastanesi'nde yer kalmadığı için bazı yaralılara hastane bahçesinde müdahale edilmeye çalışıldı.

Sivillere Yönelik Saldırılar ve Bilanço

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere toplam 46 bin 584 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, 109 bin 731 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması nedeniyle sivil altyapıda büyük bir tahribat gözlemleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kızılhaç Başkanı Egger, Gazze'de Yaralı ve Yerinden Edilmiş Filistinlileri Ziyaret Etti
2
Nijerya'da 32 Kaçak Petrol Tesisi Kapatıldı
3
Bursa'da Cami Tuvaletinde Ölü Bulunan Kişinin Kimliği Belirlendi
4
İspanyol Hukukçulardan İsrail'e Silah Ambargosu Talebi
5
Southern California Edison'a Yangın Davası Açıldı
6
Güney Marmara'da Feribot Seferleri İptal Edildi
7
İsrail Kabinesi Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Anlaşmasını Onaylamaya Hazırlanıyor

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!