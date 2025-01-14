İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında 53 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine sabah saatlerinden itibaren düzenlediği yoğun hava saldırıları sonucunda 53 Filistinli hayatını kaybetti. Bu bilgiler, bölgedeki AA muhabiri ve sağlık kaynakları tarafından doğrulandı.

Saldırılar Hız Kazandı

Gün boyunca sürdürdüğü hava saldırılarını artıran İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeyindeki yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okulu ve birçok sivil topluluk alanını hedef aldı.

İsrail'in savaş uçakları ve insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda yaşamını yitiren 53 Filistinlinin cenazeleri hastanelere ulaştırıldı. Öte yandan, yaralanan çok sayıda kişinin tedavi edilmek üzere kaldırıldığı Ehli Baptist Hastanesi'nde yer kalmadığı için bazı yaralılara hastane bahçesinde müdahale edilmeye çalışıldı.

Sivillere Yönelik Saldırılar ve Bilanço

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere toplam 46 bin 584 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, 109 bin 731 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması nedeniyle sivil altyapıda büyük bir tahribat gözlemleniyor.