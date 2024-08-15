İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çeşitli noktalara hava saldırıları düzenleyerek 7 Filistinli'nin hayatını kaybetmesine yol açtı. Saldırılardan birinin, Birleşmiş Milletler (BM) yakınındaki Filistinli Mülteciler için yardım sağlayan UNRWA çalışanını hedef aldığı bildirildi.

Saldırının Detayları

Görgü tanıkları, İsrail uçaklarının Cibaliya Mülteci Kampı'nda Ahmed ailesinin evine yönelik bir bombalı saldırı gerçekleştirdiğini aktardı. Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı, bu saldırıda 6 Filistinli'nin yaşamını yitirdiğini ve birçok kişinin yaralandığını açıkladı.

BM Çalışanın Ölümü

İsrail hava saldırılarında ayrıca Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin güneyinde bir UNRWA çalışanının da öldüğü kaydedildi. Sağlık kaynaklarına göre, bu çalışanının cesedi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştırıldı.

, bu olaylar, Gazze'deki insani durumu daha da derinleştirirken, sivil kayıplarına yol açmaya devam ediyor.