İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Sonrası Üzücü Gelişmeler

Son günlerde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları sonucu çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 14 kişi hayatını kaybetti. Bu trajik olay, bölgedeki gerilimin arttığı günlerde yaşandı.

Saldırıların Ayrıntıları

El-Ehli Hastanesi kaynaklarına göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Gazze'nin Et-Tuffah Mahallesi'nde bir eve saldırdı. Saldırıda 4’ü çocuk ve 3’ü kadın olmak üzere toplam 11 Filistinli yaşamını yitirdi. Ev, saldırı sonucu büyük ölçüde yıkıldı, birçok çevre bina da hasar gördü.

Ayrıca, Nasır Hastanesi'nden alınan bilgilere göre, Han Yunus kenti batısındaki El-Mevasi bölgesinde Filistinlilerin kaldığı bir çadır da hedef alındı. Bu saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sivil Savunma Müdürlüğü'nden Açıklama

Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Gazze'nin doğusundaki "El-Umrani" ailesinin evine yönelik saldırılarda bir kadının yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı duyuruldu. Bunun yanı sıra, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki "Aşkar" ailesinin evine düzenlenen saldırıda en az 8 Filistinli yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, 41 bin 118 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, bunlardan 16 bin 715'inin çocuk, 11 bin 308'inin kadın olduğu kaydedildi. Öte yandan, 95 bin 125 kişi de yaralandı; enkaz altında hâlâ binlerce kişinin olduğu bildirilmekte ve sivil altyapı hedef alınarak tahrip edilmekte.

Bölgedeki insani durum giderek kötüleşirken, halkın sığındığı hastanelerin ve eğitim kurumlarının hedef alınması büyük bir endişe yaratıyor.