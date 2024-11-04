DOLAR
34,34 -0,1%
EURO
37,49 -0,76%
ALTIN
3.027,59 -0,31%
BITCOIN
2.367.179,51 -0,01%

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

Gazze'deki son saldırılarda 7 Filistinli yaşamını yitirirken, insani hizmetler de durma noktasına geldi.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 13:49
İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Hava ve Topçu Saldırıları

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava ve topçu saldırıları sonucunda 7 Filistinli hayatını kaybetti. Ölenler arasında bir anne ve iki çocuğu da bulunuyor.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya bölgesinde yoğun hava saldırıları gerçekleştirildi. Beyt Lahiya'daki saldırıda bir kadın ve iki çocuğu yaşamını yitirdi. Ayrıca, İsrail ordusu Saftavi, Kasasıb Mahallesi, Ebu Şerah Kavşağı, Cibaliya Nezle ve Ceren Mahallesi yönünde de yoğun topçu atışları gerçekleştirdi.

Kuzeyde Insani Hizmetlerin Durması

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, Kuzey Gazze'deki saldırılar nedeniyle insani hizmetlerin tamamının durduğunu açıkladı. Bu durum, binlerce Filistinlinin tıbbi bakıma ulaşımını engelledi.

Avde Hastanesine Yakıt Tedarik Sorunu

Avde Hastanesi, 5 Ekim tarihinden bu yana elektrik sağlamak için gerekli yakıtın temin edilemediğini bildirirken, hastanenin ilk yardım sisteminin de İsrail'in hedef alması sonucu hizmet dışı kaldığı belirtildi. Hastanenin işlevini sürdürebilmesi için acilen ilaç, kan, gıda ve suya ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'na Saldırı

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılarda, "Kaduha" ailesinin evine yapılan İHA saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, aynı kamp içinde "Nebahin" ailesinden 3 kişi de hayatını kaybetti.

Güneydeki Saldırılar

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti ile Refah’a yönelik topçu atışları gerçekleştirdi. Han Yunus'ta Kayzan Reşvan bölgesine düzenlenen bir saldırıda, eşi ve çocuğu yaralanan bir Filistinli genç olduğu bildirilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'ndan Önemli Açıklamalar
2
Sinop'ta Nadir Görülen Fener Balığı Yakalandı
3
Yeni İç Güvenlik Yasası Teklifi Meclis'te
4
Yurt Genelinde Hava Sıcaklıkları Düşüyor
5
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı
6
İsrail'in Gazze Saldırıları: Kaç Kaybı ve Yaralı Sayısına Dikkat
7
Aziziye Destanı'nın Anısına Saygı Yürüyüşü

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak