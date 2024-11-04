İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Hava ve Topçu Saldırıları

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava ve topçu saldırıları sonucunda 7 Filistinli hayatını kaybetti. Ölenler arasında bir anne ve iki çocuğu da bulunuyor.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya bölgesinde yoğun hava saldırıları gerçekleştirildi. Beyt Lahiya'daki saldırıda bir kadın ve iki çocuğu yaşamını yitirdi. Ayrıca, İsrail ordusu Saftavi, Kasasıb Mahallesi, Ebu Şerah Kavşağı, Cibaliya Nezle ve Ceren Mahallesi yönünde de yoğun topçu atışları gerçekleştirdi.

Kuzeyde Insani Hizmetlerin Durması

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, Kuzey Gazze'deki saldırılar nedeniyle insani hizmetlerin tamamının durduğunu açıkladı. Bu durum, binlerce Filistinlinin tıbbi bakıma ulaşımını engelledi.

Avde Hastanesine Yakıt Tedarik Sorunu

Avde Hastanesi, 5 Ekim tarihinden bu yana elektrik sağlamak için gerekli yakıtın temin edilemediğini bildirirken, hastanenin ilk yardım sisteminin de İsrail'in hedef alması sonucu hizmet dışı kaldığı belirtildi. Hastanenin işlevini sürdürebilmesi için acilen ilaç, kan, gıda ve suya ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'na Saldırı

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılarda, "Kaduha" ailesinin evine yapılan İHA saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, aynı kamp içinde "Nebahin" ailesinden 3 kişi de hayatını kaybetti.

Güneydeki Saldırılar

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti ile Refah’a yönelik topçu atışları gerçekleştirdi. Han Yunus'ta Kayzan Reşvan bölgesine düzenlenen bir saldırıda, eşi ve çocuğu yaralanan bir Filistinli genç olduğu bildirilmiştir.