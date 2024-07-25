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İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırısı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 06:58
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 06:58
İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırısı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Üzerindeki Hava Saldırısı

Gece saatlerinde, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyinde bulunan Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne bir saldırı düzenledi ve bu saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırının Ayrıntıları

Saldırı sonrasında, çok sayıda kişi, özellikle çocuklar ve kadınlar yaralandı. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Bureyc Mülteci Kampı'na da hava saldırısı gerçekleştirdi. Zeytun Mahallesi'nin doğusuna ise otomatik silahlarla yoğun ateş açıldı.

Ölü Sayısı ve Yaralılar

Han Yunus'un kuzeyindeki El-Karara beldesinde, 10 kişinin evinin abluka altına alındığı bildirildi. Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti ve çeşitli yaralanmalar meydana geldi.

Arkada Kalan Savaş İzleri

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallere karşılık vermek amacıyla 7 Ekim 2023'te kapsamlı bir saldırı başlatmıştı. O tarihten bu yana, İsrail'in saldırılarında 39 bin 145 Filistinli hayatını kaybetti, 90 bin 257 kişi yaralandı.

İkili Serbest Bırakmalar ve Hapis Durumu

24 Kasım 2023'te çatışmalara verilen insani ara sırasında, 81 İsrailli ve 240 Filistinli karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak İsrail, hâlâ binlerce Filistinliyi alıkoymaya devam ediyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Durum

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de olaylar devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleriyle Filistinli göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 589 Filistinli yaşamını yitirdi.

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