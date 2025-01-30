İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırısı ve Soykırım İddiaları

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Sağlık Saldırısı

Filistin asıllı doktor Gassan Ebu Sitte, İsrail’in Gazze’deki sağlık sistemini yok etme çabasını soykırım projesi olarak tanımladı. Gassan Ebu Sitte, bu durumu modern savaş tarihinde bir ilk olarak gördüğünü belirtti.

Savaş Doktrininde Sağlık Sisteminin Rolü

Ebu Sitte, yaptığı açıklamalarda, “Modern savaş tarihinde sağlık sisteminin sistematik olarak yok edilmesi, savaşan orduların doktrinlerinin merkezinde yer aldığı hiçbir savaşta görülmemiştir” ifadesini kullandı. Bu tespit, savaş alanında sağlık hizmetlerinin hedef alındığına işaret ediyor.

Glasgow Üniversitesi Rektörü'nden Önemli Açıklama

İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi'nin rektörü olan Ebu Sitte, bu eylemlerin yalnızca bir savaş taktiği olmayıp, aynı zamanda bir halkı yok etme çabasının parçası olduğunu savunuyor. Onun görüşlerine göre, Gazze'deki sağlık altyapısının çökertilmesi, insanlığa karşı işlenen suçlar arasında yer alıyor.