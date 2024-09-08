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İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 07:45
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 07:45
İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze Şeridi'ne Saldırısı

İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği bir hava saldırısında aynı aileye mensup 4 Filistinliyi öldürdü.

Olayın Ayrıntıları

Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından bildirilenlere göre, saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri Kemal Advan Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı, Cibaliya bölgesindeki El-Alemi mahallesini hedef aldı.

Ek Saldırılar

WAFA'nın bildirimine göre, İsrail ordusu ayrıca Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey bölgelerine de topçu ateşi ile saldırılarda bulundu. Bu durum, bölgede artan gerginliği bir kez daha gözler önüne serdi.

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