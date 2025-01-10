İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Gazze'nin Güneyine Saldırdı

İsrail ordusunun Gazze Şeridinin güney kesimlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda, 4 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgedeki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Han Yunus'un batısındaki Şafii Camisi çevresi hedef alındı.

Yaralılar ve Enkaz Çalışmaları

Saldırılar sonucunda enkaz altından bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, iki yaralı da kurtarıldı. Ayrıca, Han Yunus'taki Emel Hastanesi çevresinde ve Mevasi bölgesinde düzenlenen saldırılarda yaralanan bir kadın dahil olmak üzere iki Filistinli yaşamını yitirdi.

Refah Kentindeki Saldırılar

İsrail'in Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentinin doğusuna düzenlediği saldırılarda da bir Filistinli yaralanmış, daha sonra bu kişi de hayatını kaybetmiştir.