İsrail'in Golan Tepeleri'nde İşgali Yeniden Gündemde

Golan Tepeleri'ndeki Durum Tüm Dünyanın Gözünde

İsrail'in 1967'den bu yana işgal ettiği Golan Tepeleri, son gelişmelerle yeni bir döneme girdi. İsrail ordusu, Suriye'deki silahlı gruplar ve Beşşar Esed güçleri arasındaki çatışmaların yoğunlaşmasıyla bu bölgedeki tampon bölgeyi işgal etti. Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen bu eylem, bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Son Çatışmalar ve İşgal Süreci

27 Kasım'da başlayan çatışmalar, 7 Aralık'ta Şam'a giren silahlı grupların halk desteğiyle Baas rejimini çökertmesi ile sonuçlandı. Esed, başkenti terk etmek zorunda kaldı. Bu süreçte, İsrail Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti ve tampon bölgeye girdi.

Tarihsel Bağlamda Golan Tepeleri

Golan Tepeleri'ndeki İsrail işgali 1967'de, Altı Gün Savaşı sırasında başladı. Eskiden Suriye toprakları olan bu bölge, 1973'teki Yom Kippur Savaşı'nda da işgal altında kaldı. 5 Haziran 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması ile İsrail, bazı Suriye topraklarından çekilmeyi kabul ederken, Golan Tepeleri'nde kalmaya devam etti.

Su ve Güvenlik Açısından Önemi

Golan Tepeleri, İsrail için sadece stratejik değil, aynı zamanda su kaynakları açısından da hayati bir öneme sahiptir. Ülkenin su ihtiyacının üçte birini karşılayan bu bölge, uluslararası hukuka göre Suriye toprakları olmakla birlikte, fiilen İsrail'in kontrolü altındadır. Bu nedenle, bölgedeki durum, yalnızca iki ülke arasında değil, bütün Orta Doğu'da dengeleri etkilemektedir.

Dürzi Araplar ve Yahudi Yerleşimciler

Golan Tepeleri'nde 30'dan fazla Yahudi yerleşim birimi bulunmaktadır. Burada yaşayan 20 bin civarında Yahudi yerleşimci, uluslararası hukuk açısından tartışmalı bir durum sergiliyor. Ayrıca, bölgede 25 bin Dürzi Arap da yaşamaktadır. Dürzi Araplar, köylerinde Suriye bayrakları asarak kültürel kimliklerini korumaya çalışıyor.

Uluslararası Tepkiler ve Gelecek

Netanyahu, Golan Tepeleri'ni 'İsrail toprağı' olarak tanıma çağrısında bulunmuş ama bu duruma uluslararası toplumdan olumlu bir yanıt gelmemiştir. 25 Mart 2019'da ABD’nin o dönemdeki Başkanı Donald Trump, bu bölgedeki İsrail egemenliğini tanıdığını açıklamış olsa da, bölgedeki gerginlik giderek artıyor.