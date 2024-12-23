İsrail'in Güney Lübnan'a Saldırısında İki Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik yaptığı hava saldırısında, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Lübnan haber ajansı NNA tarafından aktarılan bilgilere göre, saldırı Mercayun'a bağlı et-Taybe beldesindeki bir okulun yakınında gerçekleştirildi.

Hava saldırısının, bir grup insanı hedef aldığı öğrenildi. Olayda 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Ateşkes İhlalleri Devam Ediyor

İsrail, Lübnan ile 27 Kasım'da imzalanan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Güney Lübnan'daki evlerin yıkılması, bombardımanlar ve savaş uçağı ile drone uçuşları gibi eylemlerle birlikte, İsrail ordusu ateşkesi en az 287 kez ihlal etti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana, 1106'ı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olan en az 4 bin 61 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, 16 bin 661 kişi yaralandı.

Ateşkes Anlaşması Detayları

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması 27 Kasım Çarşamba günü yerel saat ile 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer alıyordu.

Ayrıca, bu anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.