İsrail'in Hamas ile Esir Takası İçin Yeni Şartları Ortaya Çıktı

İsrail'in Esir Takası İçin Yeni İhtiyaçları

Lübnan merkezli Al-Akhbar gazetesi, İsrail'in Hamas ile gerçekleştirilecek olası bir esir takası için yeni şartlarını arabuluculara sunduğunu bildirdi. Habere göre, Tel Aviv yönetimi, esir takasında uzlaşı sağlamak amacıyla bir dizi talep sıraladı.

İlk Talepler ve Koşullar

Bu talepler arasında, esir takası sürecinde İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde kalmaya devam etmesi şartı öne çıkmaktadır. Ayrıca, Gazze'nin güneyinde bulunan Filistinlilerin, "Netzarim hattı" olarak bilinen bölgedeki geçişlerinin sağlanması da talep edilmektedir.

Uluslararası Garantiler ve Liste Şartı

Taraflar arasında esir takası müzakerelerinin ikinci ve üçüncü aşamalarına geçişte yaşanacak uyuşmazlık veya herhangi bir uygulama sorunu durumunda, İsrail ordusunun Gazze'deki askeri saldırılarına yeniden başlaması için uluslararası garanti talep edilmektedir. Ayrıca, Hamas'ın serbest bırakmayı planladığı canlı esirlerin listesinin önceden verilmesi de arzu edilmektedir.

Üç Aşamalı Plan

İsrail ile Hamas arasında dolaylı müzakerelerde ele alınan esir takası önerisi toplamda üç aşamadan oluşmaktadır:

Birinci Aşama: Hemen ateşkesin sağlanması, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takası, İsrail güçlerinin Gazze'deki nüfus yoğunluğu olan bölgelerden çekilmesi, insani yardımların arttırılması ve temel hizmetlerin yeniden inşası.

Hemen ateşkesin sağlanması, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takası, Gazze'deki nüfus yoğunluğu olan bölgelerden çekilmesi, insani yardımların arttırılması ve temel hizmetlerin yeniden inşası. İkinci Aşama: Krizin nihai olarak sonlandırılması adına geri kalan esirlerin serbest bırakılması ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi.

Krizin nihai olarak sonlandırılması adına geri kalan esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'den tamamen çekilmesi. Üçüncü Aşama: Gazze için uzun vadeli yeniden inşa planının başlatılması ve hayatını kaybeden esirlerin cesetlerinin teslim edilmesi.

Müzakerelerin ilk aşama detaylarının 6 hafta sürmesi beklenmektedir ve bu süre boyunca ateşkes devam edecektir. Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, esir takası müzakereleri sürerken yeni koşulları gündeme getirmiştir. Bu durum, İsrail basınında esir takası müzakerelerinin zora girdiği yönünde yorumlara yol açmıştır.