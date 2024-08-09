İsrail'in Han Yunus'taki Saldırısı: En Az 10 Filistinli Öldü

İsrail’in Han Yunus’a Düzenlediği Saldırıda Can Kaybı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yer alan Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında, 2'si çocuk olmak üzere en az 10 Filistinli hayatını kaybetti.

El-Mevasi Bölgesindeki Hedefler

Görgü tanıklarının yerel haber ajanslarına yaptığı açıklamalara göre, İsrail ordusu, Han Yunus’un batısında "güvenli insani bölge" olarak belirlenen El-Mevasi bölgesini hedef aldı. Saldırılarda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bu kişilerin arasında küçük çocukların da bulunduğu belirtildi.

Sivillere Yönelik Tehditler

Yerli kaynakların sağlamış olduğu verilere göre, saldırılar sırasında yerinden edilmiş sığınmacıların kaldığı çadırların hedef alındığı iddia ediliyor. Ayrıca, Han Yunus'un doğusunda, Muammer ailesine ait bir evin bombalanması sonucu 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yeni Zorunlu Göç Dalgası

İsrail ordusunun yeniden başlattığı kara saldırıları ve tahliye talepleri nedeniyle Han Yunus’un doğusunda büyük bir zorunlu göç dalgası yaşanıyor. İsrail Ordu Sözcüsü, daha önce 10’a yakın mahallenin tahliye edilmesini istemiş ve güncel olarak daha geniş bir alanda tahliye çağrısında bulunmuştur.

Yaralı Sayısına Dair Bilgiler Belirsiz

Saldırıların ardından yaralanan Filistinlilerin sayısı hakkında henüz kesin bir bilgiye ulaşılamadı, ancak bölgedeki sağlık durumu endişe verici bir seviyede devam ediyor.