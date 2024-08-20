İsrail'in Han Yunus'taki Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu, Han Yunus'taki Çadırlara Saldırdı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlara yönelik yapılan saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının Detayları

Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu Han Yunus'un kuzeybatısında bulunan Asda bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef aldı. Saldırı sonucunda birçok Filistinli de yaralandı.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Saldırıya tanık olan yerel halk, İsrail ordusuna ait askeri araçların, Asda bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını makineli tüfek ve topçu ateşiyle vurduğunu bildirdi.

Güvenli Bölge İhlali

İsrail ordusu, 18 Ağustos'ta saldırılarının kapsamını Han Yunus kentinde daha önce "güvenli bölge" olarak ilan edilen alanların yakınındaki Hamed Mahallesi'ne kadar genişletmişti.