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İsrail'in Han Yunus'taki Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Han Yunus'ta düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinliyi öldürdü. Saldırılar, Gazze'de sivil altyapıyı etkiliyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 10:53
İsrail'in Han Yunus'taki Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu, Han Yunus'ta Hava Saldırısı Düzenledi

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen bir hava saldırısında dört Filistinli yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Nasır Hastanesi yetkilileri, insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırının sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiğini haber verdi.

Sonuçlar ve İnsani Kriz

7 Ekim'den bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında toplamda 40 bin 260'tan fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Bu kayıplar arasında 16 bin 480 çocuk ve 10 bin 980 kadın yer alıyor.

Sonuç olarak, saldırılar nedeniyle 93 binden fazla kişi yaralanmış durumda. Emniyet ve sağlık açısından sıkıntılı bir süreç yaşanırken, enkaz altında halen binlerce ölü olduğu tahmin ediliyor.

Ayrıca, sivil altyapının da hedef aldığını gösteren raporlar, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının zarar gördüğünü ortaya koyuyor.

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