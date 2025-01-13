İsrail’in Hapishanelerde Gazzelilere Uyguladığı Sistematik İşkence İddiası

İsrail’in Gazze'deki hapishanelerde, Filistinlilere sistematik işkence uyguladığı ortaya çıktı. Mahkumların şok edici ifadeleri gün yüzüne çıktı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 00:15
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 00:15
İsrail’in Hapishanelerde Gazzelilere Uyguladığı Sistematik İşkence İddiası

İsrail'in Gazze'deki İşkence Skandalı

İsrail’in Gazze’deki hapishanelerde, Filistinlilere yönelik sistematik işkence uyguladığı iddiaları tekrar gündeme geldi. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail’in Negev Cezaevi ve Neftali Kampı’ndaki tutukluların ifadeleri yer aldı.

Mahkumların Şok Edici İfadeleri

6-8 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan ziyaretten elde edilen bilgilere göre, mahkumlar işkence, aç bırakma. ve tıbbi ihmaller gibi kötü muamele türlerinden muzdarip olduklarını ifade etti.

45 yaşındaki K.N, hapiste yaşadıklarını şöyle anlattı: "Alıkonulduğumdan bu yana itiraf almak amacıyla ağır şekilde darbedildim ve vücudumda kırıklar oluştu. Negev Cezaevine gönderildiğimde gardiyanlar üzerime sıcak su attı; yanık izleri hala duruyor."

Gözaltındaki Diğer Filistinlilerin Durumu

21 yaşındaki A.H. ise göç sırasında alıkonulduğunu ve Gazze yakınlarındaki bir kampa götürüldüğünü, burada maruz kaldığı işkenceleri anlatarak, "Uyuz nedeniyle vücudumda yaralar çıktı, açlık ile karşı karşıyayım," dedi.

Diğer bir Filistinli M.D. ise ailesiyle birlikteyken alıkonulduğunu ve şiddetli dayak sonucu yapay gözünü kaybettiğini ifade etti. Gazze Şeridi'nin sınırında tutuldular ve ardından Negev Cezaevine gönderildiler.

Uluslararası Tepkiler ve İhlaller

İsrail ordusunun Gazze’de yaptığı saldırılardan bu yana, insan hakları örgütleri işkence, açlık ve hastalıklar gibi ciddi sorunlara dikkat çekmeye başladı. 7 Ekim 2023 itibarıyla yalnızca Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 14 bin 300 Filistinli gözaltına alındı.

Filistin Esirler Cemiyeti, Gazze’de de hasta ve kadınları kapsayan binlerce tutulmuş olduğunu belirtiyor. Sivil altyapının tahrip edildiği, hastaneler ile eğitim kurumlarının hedef alındığı günümüzde, yaklaşık 46 bin 565 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

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