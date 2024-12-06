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İsrail'in Hastane Saldırısında Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 16 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 13:22
İsrail'in Hastane Saldırısında Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'ne Saldırısı

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'ne insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda, 16 yaşındaki Mahmud Ebu el-Iyş hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İHA ile hastanenin hedef alındığı ve çok sayıda hasta ile sağlık personelinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, İşy'nin saldırı sırasında tekerlekli sandalyede olduğu ve radyoloji bölümüne gitmekte olduğu bilgisi verildi. Uluslararası kurumlar, hastanelerin bu tür saldırılardan korunması için acil harekete geçmeye çağrıldı.

Kemal Advan Hastanesi'nde Baskın

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenleyerek, burada yatan hastalar ve sağlık personelini zorla dışarı çıkarmaya çalıştı. Hastane içerisinde bulunan Filistinlilerin çoğu da alıkonuldu.

Daha önce bildirilen verilere göre, İsrail'in Kemal Advan Hastanesi çevresinde düzenlediği saldırılarda en az 18 Filistinli yaşamını yitirmişti. Ayrıca, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde hastanelerin bombalanması, sağlık ekiplerinin ve ambulansların hedef alınması ile birlikte, sağlık malzemelerinin eksikliği ve hastaların tedavi için bölgeden çıkarılmasının engellenmesi sonucu sağlık koşullarının felaket seviyesine ulaştığı ifade edildi.

Can Kayıpları ve Sağlık Krizi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren düzenlediği saldırılarda toplamda 44.580 Filistinli yaşamını yitirirken, bunlardan 17.492'si çocuk ve 11.979'u kadın oldu. Ayrıca, 105.739 kişi yaralandı. Saldırılar sonucunda enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu bildirilmektedir. Ayrıca, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması sebebiyle sivil altyapı da büyük zarar görmekte.

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