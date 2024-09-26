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İsrail'in Hava Saldırıları Baalbek'te Bir Aileyi Yahut Etti

İsrail'in Baalbek'e düzenlediği hava saldırısında bir ailenin tüm üyeleri hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 10:01
İsrail'in Hava Saldırıları Baalbek'te Bir Aileyi Yahut Etti

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği gece saatlerindeki hava saldırılarında bir aileyi yok etti. Bu saldırılar sonucunda, Şaat kasabasında Turki Zaiter isimli vatandaşın evi hedef alındı ve ailenin tüm üyeleri yaşamını yitirdi.

Baalbek’teki Saldırılar En Şiddetli Olanlardı

Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından yapılan açıklamalara göre, bu gece gerçekleştirilen saldırılar, Baalbek kentinin ve çevresindeki kasabalara yönelik şimdiye kadar yapılmış en şiddetli hava saldırıları olarak kaydedildi. NNA, "Masum aileler bu gece katliamdan kurtulamadı" ifadelerine yer verdi.

Diğer Saldırılar ve Kayırmlar

İsrail'in sabah saatlerinde gerçekleştirdiği bir başka saldırı ise Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri hedef aldı. Bu saldırı sonucunda dört kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı belirtildi. Nebi Şit kasabası da bu saldırılar sırasında hedef alındı.

Savaş Uçakları ve İnsansız Hava Araçları

Görgü tanıkları, İsrail'in Sur ve Nebatıye kentlerine de hava saldırıları düzenlediğini aktardı. Ayrıca, Beyrut’un güneyinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının alçak uçuş yaptığı kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Verilerine Göre Can Kaybı Artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in 23 Eylül 2023'ten bu yana ülkeye yönelik hava saldırılarında toplamda 654 kişi hayatını kaybetmiş durumda. Abdullah Buhabib, bu saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 500 bine yaklaştığını belirtti. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

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