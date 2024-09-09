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İsrail'in Hava Saldırıları: Suriye'de Can Kaybı ve Yaralılar Raporu

İsrail'in Suriye'de düzenlediği hava saldırılarında 16 ölü, 36 yaralı olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 14:17
İsrail'in Hava Saldırıları: Suriye'de Can Kaybı ve Yaralılar Raporu

İsrail'in Suriye Üzerindeki Hava Saldırıları

Yeni alınan haberlere göre, İsrail'e ait savaş uçakları Suriye'nin Hama ve Tartus bölgelerinde bir dizi hava saldırısı gerçekleştirmiştir.

Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

Yapılan saldırılar sonucunda 16 kişinin yaşamını yitirdiği ve 36 kişinin yaralandığı belirtilmektedir. Bu saldırıların hedefinin Hama ilinde bulunan Misyaf bölgesindeki Askeri Bilimsel Araştırma Merkezi ve Tartus'taki İran destekli gruplara ait askeri noktalar olduğu ifade edilmektedir. Hava Savunma Yanıtı

Suriye rejimine yakın olan sosyal medya kaynakları, saldırılara karşı SANA haber ajansının hava savunma sistemlerinin etkili bir şekilde yanıt verdiğini bildirdi. Ancak, İsrail yetkililerinden bu olayla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmemiştir.

İsrail'in Suriye Stratejisi

İsrail, 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı süresince İran destekli gruplar ve Suriye ordusuna yönelik hava saldırıları düzenlemektedir. Bu saldırılar, bölgedeki güvenlik dinamikleri üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır.

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