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İsrail'in Hava Saldırılarında Gazeteci Hadi Es-Seyyid Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırıları sonucu gazeteci Hadi Es-Seyyid yaşamını yitirdi, saldırılarda 492 kişi öldü.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:50
İsrail'in Hava Saldırılarında Gazeteci Hadi Es-Seyyid Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Lübnan'a Hava Saldırıları Düzenledi

Lübnan'dan yayın yapan ve Hizbullah ile yakın ilişkileri bilinen haber kanalı El-Meyadin'in muhabiri Hadi Es-Seyyid, İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetti. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, gerçekleştirilen hava saldırısında Es-Seyyid'in evi hedef alındı ve evin yıkılması sonucunda gazeteci yaşamını yitirdi.

Saldırılarda Can Kaybı ve Yaralanmalar

İsrail ordusu, son günlerde Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırılarda toplam 35'i çocuk, 58'i kadın olmak üzere 492 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 1645 kişinin yaralandığını açıkladı.

Göç Dalgası ve Eğitim Durumu

Ülkede meydana gelen bu saldırılar sonucunda, Lübnan’ın güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine doğru büyük bir göç dalgası yaşanıyor. Bu duruma yanıt olarak Lübnan Eğitim Bakanlığı, tüm ülke genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması amacıyla güney bölgelerdeki okulların açıldığını bildirdi.

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