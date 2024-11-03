DOLAR
34,3 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
3.018,13 0%
BITCOIN
2.333.024,2 2,16%

İsrail'in Hava Saldırısında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Lübnan'ın Sayda kentinde gerçekleşen hava saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 16:11
İsrail'in Hava Saldırısında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Sayda Kentine Düzenlediği Hava Saldırısı

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Hara Sayda beldesine hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi ise yaralandı.

Sağlık Bakanlığı Açıklaması

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in uçakları, Sayda kenti yakınlarındaki Hara Sayda kasabasını hedef aldı. Gerçekleşen saldırıda can kaybı ve yaralı sayısının yüksek olduğu bildirilmektedir.

Sur Kentindeki Bombalamalar

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusunun güneydeki Sur kentine bağlı beldeleri bombalamaya devam ettiğini ve buna bağlı olarak ölü ve yaralıların bulunduğunu belirtti.

Son Durum Verileri

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana ülkede 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2,968 kişi hayatını kaybetmiş ve 13,319 kişi yaralanmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi 24 Kasım'da Gerçekleşecek
2
Türkiye-Afrika Ortaklığı: Hakan Fidan'dan Vurgu
3
Çalışma Bakanı Işıkhan'dan Aksaray'da Yerel Yönetim Vurgusu
4
Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı Sona Erdi
5
Emeklilere 18 bin TL promosyon sürprizi! Denizbank, İş Bankası, ING, Garanti Bankası'ndan yeni promosyon
6
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Heniyye Suikastı Açıklaması
7
Ard arda gelen korkunç haberler! Hatay, İstanbul ve şimdi de Antalya: Serik ve Manavgat'ta 3 yeni ceset bulundu

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor