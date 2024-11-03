İsrail'in Hava Saldırısında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Sayda Kentine Düzenlediği Hava Saldırısı

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Hara Sayda beldesine hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi ise yaralandı.

Sağlık Bakanlığı Açıklaması

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in uçakları, Sayda kenti yakınlarındaki Hara Sayda kasabasını hedef aldı. Gerçekleşen saldırıda can kaybı ve yaralı sayısının yüksek olduğu bildirilmektedir.

Sur Kentindeki Bombalamalar

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusunun güneydeki Sur kentine bağlı beldeleri bombalamaya devam ettiğini ve buna bağlı olarak ölü ve yaralıların bulunduğunu belirtti.

Son Durum Verileri

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana ülkede 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2,968 kişi hayatını kaybetmiş ve 13,319 kişi yaralanmıştır.