İsrail'in Hava Saldırısında 4 Hizbullah Üyesi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın Beka Vadisi'ne düzenlediği hava saldırılarında 4 Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Saldırının Ayrıntıları

Ordu sözcüsü, Beka Vadisi'nin Suriye sınırı yakınlarındaki bir noktada "Hizbullah'a ait bir silah deposu ve hava savunma sisteminin yer aldığı bir tesisi" hedef aldıklarını açıkladı.

Bu bağlamda, İsrail hava kuvvetleri, Ayta eş-Şab, Ramye ve Talluse bölgelerine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırı sonrası meydana gelen artçı patlamaların, hedef alınan yerin silah deposu olduğuna dair delil sunduğu ifade edildi.

Sosyal Medyada Paylaşılan Görüntüler

Sosyal medya platformlarında, Beka Vadisi ve Baalbek bölgesindeki hava saldırısının ardından güçlü patlamalara dair görüntüler paylaşıldı.

Hizbullah'tan Açıklama

Hizbullah Hareketi, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 4 mensubunun ismini duyurdu. Ayrıca, Lübnan Sağlık Bakanlığı da benzer şekilde saldırılar sonucunda 4 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Ölü Sayısı Artıyor

Bu olayla birlikte, 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 421'e ulaşmış oldu. Lübnan ve İsrail arasında, 8 Ekim'den bu yana yoğun çatışmalar sürüyor.