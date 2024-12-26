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İsrail'in Hava Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'deki hava saldırısında 5 Filistinli yaşamını yitirirken, 15'ten fazla kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 02:28
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 02:28
İsrail'in Hava Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de İsrail Hava Saldırısı: 5 Ölü

İsrail ordusunun Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda, aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu 15'ten fazla kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Delul ailesine ait bir evi hedef aldığını belirtildi. Olayın ardından, olay yerinde sivil savunma ekipleri kayıp kişileri bulmak için arama çalışmaları başlattı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, saldırının büyük bir patlama ile sonuçlandığını ve çok sayıda kaybın yaşandığını ifade etti. Tanıklar ayrıca, çocuklar ve kadınların da aralarında bulunduğu birçok kişi için acil yardım çağrısında bulunulduğunu aktardı.

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