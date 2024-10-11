İsrail'in Hava Saldırısında İki Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Batı Şeria'daki Hava Saldırısı

İsrail ordusuna ait insansız hava araçları, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim şehrinin doğusunda bir araca yönelik hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda iki Filistinli yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgiler doğrultusunda, İsrail ordusu Tulkerim'in doğusundaki Zenebe banliyösü ile Nur Şems Kampı arasındaki Cebel es-Salihin bölgesinde bir aracı hedef aldı. Bombalama sonucunda iki genç Filistinli hayatını kaybetti.

İnsan Kaybı ve Gelişmeler

Aracın bombalanmasının ardından, saldırı gerçekleştiren İsrail güçleri hemen bölgeye baskın düzenleyerek, yaşamını yitiren kişilerin cenazelerini alıkoydu. Filistin Sağlık Bakanlığı, olayda hayatını kaybedenlerin isimlerini duyurdu. Cümle Muhammed İyad Muhammed Abdullah (20) ve Avad Cemil Sakr Ömer (31) olarak belirlendi.