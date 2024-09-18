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İsrail'in Hava Saldırısında Lübnan'da Bir Kadın Yanında Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'daki hava saldırısında bir kadın yaşamını yitirdi. İhtilaflı bölgedeki çatışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 18:20
İsrail'in Hava Saldırısında Lübnan'da Bir Kadın Yanında Hayatını Kaybetti

İsrail Hava Saldırısı Sonucu Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Lübnan'ın güney kesiminde bulunan Sur kenti kırsalında, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında bir kadın yaşamını yitirdi. Resmi haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgiye göre, saldırı sırasında hedef alınan evde bulunan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgede İsrail'e ait hava araçlarının yoğun uçuş yaptığı bildirildi. Bu durum, özellikle İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Güvenlik Durumu ve Çatışmalar

İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında yaşanan sınır hattındaki gerilim ve şiddetli çatışmalar, bölgedeki sivil halkı da tehdit etmeye devam ediyor. Güvenlik uzmanları, olayların daha da tırmanma ihtimali üzerinde dururken, sivil kayıpların artmaması için uluslararası müdahale çağrıları yapılmakta.

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