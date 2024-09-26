İsrail'in Havadan Saldırısı: Lübnan'da 23 Suriyeli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Hava Saldırısı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusunda bulunan Baalbek el-Hirmil bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında 23 Suriyeli hayatını kaybetti.

Saldırının Detayları

Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Baalbek Hirmil bölgesindeki Yunin beldesini hedef aldı. Y gerçekleştirilen hava saldırısının ardından arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Yunin'de vurulan binanın, bir akaryakıt istasyonu yakınında Suriyeli işçiler tarafından kiralandığı belirtildi. Ölü Sayısı ve Yaralılar

Enkaz çalışmalarında, 23 Suriyeli’nin cansız bedenine ulaşıldı. Ayrıca, enkazdan 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı; yaralılardan 4'ünün Lübnanlı olduğu öğrenildi.

İsrail Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana Lübnan’ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bu çıkışlardan itibaren en az 654 kişi hayatını kaybetti.

Göç Dalgası ve Yerinden Olma

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülkede yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını açıkladı. Bu durum, güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelere doğru bir göç dalgasını tetikledi.