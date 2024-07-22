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İsrail'in Hudeyde'ye Düzenlediği Saldırıda Ölü Sayısı 9'a Yükseldi

Yemen'in Hudeyde kentinde gerçekleşen İsrail saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a ulaştı. Yaralı sayısı ise 83.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 17:19
İsrail'in Hudeyde'ye Düzenlediği Saldırıda Ölü Sayısı 9'a Yükseldi

İsrail'in Yemen'e Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

Yemen'in Hudeyde kentinde İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 9 olarak bildirildi. Husilere bağlı SABA haber ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırı sonucu liman ve petrol depolarının enkazından çıkarılan işçiler için cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze Töreninde Tepkiler Yükseldi

Cenaze törenine katılan Yemenliler, saldırıları kınayarak, "Yemen halkı, İsrail'in Gazze Şeridi ve işgal altındaki topraklara yönelik saldırganlığı sona erene dek Filistin halkını desteklemeye devam edecektir" şeklinde ifadelerde bulundular.

Yaralı ve Kayıplar

Aynı haberde, saldırıda 83 kişinin yaralandığı ve 3 kişinin hala kayıp olduğu bilgisi de verildi. Husilerin daha önce yaptığı açıklamalara göre, 31 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşılık vermek amacıyla, Yemen açıklarında, İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koydukları ve bazılarına insansız hava araçları ile füzelerle saldırılar gerçekleştirdikleri kaydedildi.

İsrail'in Tepkisi

Öte yandan, İsrail 20 Temmuz'da Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirmişti. Yemenli yetkililer, o saldırıda da 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin yaralandığını bildirmişti.

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