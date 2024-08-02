İsrail'in Humus'a Olası Hava Saldırısı İddiaları

İsrail'den Humus'a Yönelik Hava Saldırısı İddiası

İsrail'in, Suriye'nin Humus iline hava saldırısı gerçekleştirdiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Suriye'deki rejime yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının Lübnan sınırına yakın olan Humus'un Kusayr ilçesinde Askeri Dabaa Havaalanı'na yönelik roket saldırıları düzenlediğini öne sürdü.

Hava Savunma Sistemleri Devreye Girdi

İddialara göre, olay sırasında Suriye hava savunma sistemleri, "iki düşman rokete" karşılık vererek bu roketleri düşürmeyi başardı. Ancak, konuyla ilgili olarak İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Bölgedeki Durum ve Geçmiş Saldırılar

Humus ve çevresindeki bölgelerde, Suriye ordusuyla birlikte İran destekli gruplar ve Lübnan merkezli Hizbullah unsurlarının da bulunduğu bilinmektedir. 2011'de başlayan iç savaşın ardından, İsrail'in Suriye'de İran destekli gruplar ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara yönelik zaman zaman saldırılar düzenlediği biliniyor.