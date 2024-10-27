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İsrail'in İran'a Düzenlediği Hava Saldırısının Ardından Netanyahu'dan Açıklama

Başbakan Netanyahu, İran'a düzenlenen hava saldırısının amacına ulaştığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 16:34
İsrail'in İran'a Düzenlediği Hava Saldırısının Ardından Netanyahu'dan Açıklama

Netanyahu, Saldırının Başarısını Vurguladı

İsrail'in başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin İran'a karşı gerçekleştirdiği hava saldırısının hedeflerine başarıyla ulaştığını belirtti. 26 Ekim'deki operasyonun, İran'ın 1 Ekim'de gerçekleştirilen füze saldırısına bir misilleme olduğunu ifade eden Netanyahu, saldırının "kesin ve güçlü" olduğunu söyledi.

İran'a Hedefli Hamle

Netanyahu, yaptığı açıklamada, "İran'a karşılık vereceğimize söz verdik ve cumartesi günü hedef aldık. Saldırı kesin ve güçlü bir şekilde oldu, tüm hedeflerimize ulaştık." dedi. Başbakan, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın hava savunma kabiliyetlerini ve füze üretim tesislerini hedef aldığını vurguladı.

İran'dan Tepki

Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in düzenlediği hava saldırısına nasıl bir yanıt vereceklerine dair açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, bu tür saldırılara karşı "tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini" dile getirdi.

Saldırının Sonuçları

İsrail'den yapılan açıklamalarda, İran'ın Tahran dahil olmak üzere Huzistan ve İlam eyaletlerindeki askeri noktaların hedef alındığı kaydedildi. İran ordusu, saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiğini belirtirken, hava savunma sistemlerinin çeşitli saldırılara karşı "başarıyla" müdahale ettiğini de ekledi.

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